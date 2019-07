Napoli, Rodrigo più vicino: il Valencia abbassa le pretese

10/07/2019

La strategia di mercato del Napoli non riguarda solo il futuro di James Rodriguez. Il talento colombiano è sicuramente un profilo indicato da Ancelotti, ma la società azzurra sta vagliando anche altre opportunità per il reparto offensiva. Una pista che sembrava chiusa, e ora può riaprirsi, porta a Rodrigo . Giuntoli ha incontrato il Valencia trovando un'apertura per la trattativa: i 30 milioni offerti sono pochi, ma non troppo pochi.

Passi avanti concreti, va detto, non sono stati fatti, ma dal viaggio in Spagna dove prima ha incontrato il Real per James Rodriguez e poi il Valencia, il ds Giuntoli torna con qualche sensazione positiva in più riguardo l'attaccante. La rigidità iniziale nel fissare la base di partenza a 70 milioni di euro si è un po' ammorbidita vista la mancanza di offerte, e le pretese per il cartellino del giocatore si sono abbassate. Non fino ai 30 milioni offerti dal Napoli, ma sicuramente la domanda e l'offerta si sono avvicinate.



L'affare resta complicato visto anche la trattativa per James Rodriguez, ma Rodrigo è il profilo di attaccante ideale indicato da Ancelotti per il suo gioco, per caratteristiche fisiche e tecniche. Un giocatore in grado di giocare sia da prima punta che da seconda, svariando intorno a un perno centrale e partecipando alla manovra.