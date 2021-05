Napoli, rebus panchina ma Gattuso può restare e spunta Inzaghi

LA PANCHINA

Sarri non è fattibile e Spalletti è sempre in pole. Piace anche Italiano

No, non è tutto deciso a Napoli. Non lo è perché lo sprint di campionato, con la relativa volatona Champions, potrà portare cambiamenti oppure lasciare lo status quo. De Laurentiis è fermo e col ds Giuntoli studia soluzioni e alternative. E, allo stesso tempo, fai i conti col portafoglio. L'addio di Rino Gattuso non è ancora così scontato come appariva qualche mese fa. La squadra è rinata e vuole giocarsi le proprie carte per entrare nel calcio europeo che conta. Ringhio, però, ha scelto il basso profilo come sempre. Ha chiesto al suo agente, il potente Jorge Mendes, di sposate i colloqui con AdL a fine campionato, quando tutto sarà deciso. In caso di piazzamento tra le prime 4 l'avventura del tecnico calabrese potrebbe anche continuare. afp

Intanto sul Golfo di Napoli c'è chi pensa anche al dopo-Gattuso. Le alternative sono tante e quasi da "mal di testa".

Se però Rino dovesse mollare allora il club è pronto a dare l'assalto a Spalletti che, dopo i due anni di pausa post Inter, è pronto a ripartire.

Si è parlato anche di Sarri, ma non ci sono le condizioni per un suo arrivo. E allora ecco irrompere Simone Inzaghi che ha un contratto in stand by con la Lazio e non ha un ingaggio da capogiro (basteranno 1,8 milioni di euro).

Juric è ormai solo un "ricordo", mentre stuzzica il nome di Italiano dello Spezia, anche se la clausola rescissoria non fa ben sperare, visto che De Laurentiis non ha intenzione di pargala.

