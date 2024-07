Napoli, Osimhen sempre più lontano: il PSG prepara l'offerta da 100 milioni

MANOVRE AZZURRE

L'attaccante nigeriano è sempre più vicino a lasciare il Napoli e oggi non si è allenato. Il PSG è sempre più convinto dell'investimento, pronti 100 milioni

Victor Osimhen è sempre più vicino a lasciare il Napoli. Nelle ultime ore, la trattativa che dovrebbe portare l'attaccante nigeriano al PSG sembra essersi sbloccata e andare verso la chiusura. Ancora ci sono molti dettagli da limare (come prezzo finale del cartellino e ingaggio), ma la direzione presa sembra essere quella giusta. A questo va aggiunta l'assenza di Osimhen nell'amichevole di ieri del Napoli e all'allenamento odierno, che ha osservato solamente da bordo campo.

La volontà del numero 9 del Napoli di lasciare l'Italia è ormai chiara da tempo e il PSG è pronto a cogliere la palla al balzo, soprattutto dopo l'addio di Mbappé. Roberto Calenda, agente di Osimhen, nelle ultime ore è volato a Parigi per parlare direttamente con il club parigino e l'esito dell'incontro sembra essere stato positivo. La richiesta iniziale del Napoli per il cartellino di Osimhen è di 130 milioni, ma la trattativa potrebbe essere chiusa per una cifra attorno ai 100 milioni, che il PSG è pronto a mettere sul tavolo. L'ipotesi Arabia Saudita, inoltre, sembra essere definitivamente sfumata.

IL SOSTITUTO

Ecco che torna in voga il nome di Romelu Lukaku, in uscita dal Chelsea e in cerca di una sistemazione in questo mercato, magari a titolo definitivo. Il feeling tra l'attaccante belga e Antonio Conte è ormai conosciuto da anni e questo potrebbe risultare decisivo nella chiusura della trattativa. Al momento non ci sono state offerte ufficiali da parte del Napoli, ma l'investimento per Lukaku dovrebbe trattarsi di una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro. Un'operazione che ADL vorrebbe chiudere in tempi stretti per dare a Conte il suo nuovo centravanti.