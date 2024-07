Napoli, Osimhen lascia tutti in sospeso: stop per infortunio, ma aspetta il Psg. Lukaku per sostituirlo

MANOVRE AZZURRE

L'attaccante si ferma per un affaticamento, ma aspetta anche novità sperando nel Psg. Il mercato azzurro dipende dalla sua cessione, sognando Lukaku

Victor Osimhen continua a tenere il Napoli e i napoletani col fiato sospeso. L'attaccante nigeriano, infatti, è sulla bocca di tutti in ritiro a Dimaro, tra questioni di campo e di mercato, per l'ennesima estate movimentata in casa azzurra. Mentre la preparazione per la nuova stagione va avanti, la punta si ferma e attende. Lo stop è dovuto alle condizioni fisiche non ottimali, con l'assenza all'allenamento per sottoporsi alle terapie per un leggero affaticamento. L'attesa, invece, è per buone nuove dal mercato, col nigeriano sul piede di partenza e con la speranza che il Psg possa portare al Napoli la giusta offerta per partire alla volta della capitale francese. Ma per ora l'unica ad aver bussato alla porta di De Laurentiis è l'Arabia, con l'Al Ahli alla finestra.

Da un lato il campo, dall'altro il mercato. Due fronti che si intrecciano per il futuro di Victor Osimhen a Napoli. Mentre Antonio Conte prosegue la conoscenza con gli azzurri, l'attaccante nigeriano prende confidenza col tecnico con la consapevolezza, però, di poter fare le valigie da un momento all'altro. L'intenzione di partire e andare via, lasciare Napoli dopo quattro stagioni, non è di certo un mistero, ma bisogna convincere AdL. Vedi anche napoli Napoli, De Laurentiis a Dimaro: abbraccio con Conte e cori dei tifosi

Con l'attaccante ai box per un leggero affaticamento muscolare che lo ha costretto a sottoporsi alle cure del reparto medico partenopeo, a muoversi è l'agente. E fin qui l'unica buona soluzione trovata per la cessione è l'Arabia. L'Al Ahli di Firmino, Kessié e Demiral, infatti, è in vantaggio su tutti, ma Osi tentenna. Indecisione che ha l'accento francese, perché il bomber aspetterebbe il Psg. La speranza, infatti, è che il club parigino possa formulare un'offerta concreta a De Laurentiis che gli possa permettere di accettare la proposta che lo farebbe trasferire in Francia. L'attaccante, che potrebbe rallentare nella preparazione per preservarsi da eventuali infortuni che rischierebbero di far saltare le trattative per la cessione, teme però di essere sedotto e poi abbandonato da Nasser Al-Khelaifi. Vedi anche napoli Conte: "Bravo AdL con Di Lorenzo e Kvara. Osimhen? Non sappiamo cosa accadrà"

Il Napoli, intanto, si guarda attorno e sa già quale potrebbe essere il nome per sostituire Osimhen. Conte non ha di certo nascosto le sue preferenze, con tutte le strade che portano a Londra, sponda Chelsea. Romelu Lukaku, infatti, è in cima alla lista di mercato degli azzurri e del mister, un nome largamente battuto e che potrebbe approdare all'ombra del Vesuvio in caso di cessione del nigeriano. I Blues hanno chiesto infatti tra i 25 e i 30 milioni per lasciarlo partire, soldi che arriverebbero direttamente dall'addio forzato a Osimhen.

Un'attesa che si fa troppo prolungata però per i gusti di Conte, con l'avvio della stagione ormai dietro l'angolo. Il via ai giochi, infatti, è fissato per il 10 agosto contro il Modena in Coppa Italia, impegno al quale il neo tecnico degli azzurri vuole approcciarsi con l'attaccante che guiderà il reparto offensivo del suo Napoli. Vedi anche napoli Napoli, Politano: "Di Lorenzo è carico, ha fatto la scelta giusta. Osimhen? Finché è qui ce lo godiamo"