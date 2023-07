Spalletti: "200 mln per Osimhen? Forse non bastano"

NAPOLI

Luciano Spalletti non ha dubbi: "Garcia, se lavorerà in pace, farà bene"

Luciano Spalletti e il Napoli. Un legame, una storia di passione di successo, interrotta dopo il più bello, il terzo scudetto degli azzurri. Ma la squadra, la città e i giocatori rimangono sempre nel cuore del tecnico di Certaldo. In occasione del Premio Sportilia, giunto alla sua 25esima edizione, non sono mancate ancora parole di affetto: "La decisione di stare fermo dando valore alla mia famiglia mi ha portato il dispiacere di lasciare una squadra forte come il Napoli e un ambiente innamorato del pallone come quello della sua città".

"La società ha fatto un grandissimo lavoro, ma il consiglio che do- continua Spalletti- è di lasciare lavorare in pace Garcia. Se vogliamo bene al Napoli. Il francese ha fatto esperienza da tutte le parti ". De Laurentiis troverà qualcuno disposto a tirare fuori 200 milioni per Osimhen? "Non lo so- conclude Spalletti- forse non bastano quei 200 milioni!".

Vedi anche napoli De Laurentiis tra nuove maglie e mercato: "Osimhen? Se il Psg tira fuori un duecentino..."