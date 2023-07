Napoli, quante voci sul futuro di Osimhen! L'agente fa chiarezza sui social

NAPOLInAP

Garcia ha assicurato che il nigeriano vuole restare in Campania. Ma le voci sul prolungamento della punta sono contrastanti

Che Osimhen piaccia a mezza Europa è noto, così come la volontà del Napoli di blindare ulteriormente la punta (fino al 2026). Ma la faccenda è decisamente intricata. Nelle ultime ore si è parlato anche di una tensione tra le parti con il giocatore poco soddisfatto dall'offerta ricevuta da De Laurentiis, con quest'ultimo che non vorrebbe alzare di troppo l'ingaggio della punta, attualmente pari a 4,5 milioni di euro. Tante indiscrezioni, e in merito è intervenuto anche l'agente dell'ex Lille che ha provato a fare chiarezza.

Sui social, in particolare, Roberto Calenda ha smentito la volontà dell'attaccante di rinnovare con il Napoli, e soprattutto di sondare altre piste prima di un eventuale prolungamento. Verità o strategia? Lo scopriremo, ma la certezza è che i dialoghi tra le due parti sono attualmente in corso. E che il giocatore pretende uno stipendio proporzionato ai 200 milioni di euro che De Laurentiis vorrebbe per cedere Osimhen alle big d'Europa. La sensazione è che molto dipenderà da quali offerte pioveranno sul numero uno dei campani. Psg, Bayern Monaco e Chelsea stanno cercando una prima punta: in caso di proposta a tre cifre, è difficile che il Napoli possa dire di no.