Napoli: nel mirino la rivelazione Ounahi, primi contatti con l'Angers

MANOVRE AZZURRE

Il marocchino piace ai partenopei da tempo, ma un Mondiale da protagonista ha fatto lievitare il prezzo del cartellino

È Azzedine Ounahi uno dei grandi obiettivi del Napoli per la prossima stagione. Il club partenopeo ha messo nel mirino il centrocampista dell'Angers, autore di un Mondiale da protagonista assoluto con la nazionale marocchina. Giuntoli lo seguiva da tempo, ma le prestazioni offerte in Qatar sembrano aver convinto il ds ad accelerare avviando i primi contatti concreti col club francese, anche perché la concorrenza si è inevitabilmente infoltita e il prezzo del cartellino è cresciuto considerevolmente.

Ounahi è stato una delle pedine fondamentali nello scacchiere tattico della selezione di Regragui, arrivata a un passo dalla finalissima. È un centrocampista duttile, capace di agire sia in fase di impostazione sia di rifinitura, dotato di grande corsa e allo stesso tempo di grandi qualità tecniche, sebbene non sia particolarmente propenso al gol.

Prima dei Mondiali il suo valore di mercato si aggirava attorno ai 10 milioni di euro, ora il club bretone ne chiede almeno il doppio, anche perché è blindato da un contratto rinnovato a fine estate fino al 2026. Secondo i media francesi tra le squadre in pole position ci sarebbe l'Olympique Marsiglia, ma gli occhi su di lui li hanno messi anche altre società, come Inter e Leicester. Servirà dunque muoversi in fretta: la strategia potrebbe essere quella di bloccarlo a gennaio per poi portarlo in squadra a giugno, anche perché l'Angers ha già fatto capire chiaramente che non ha nessuna intenzione di privarsene prima della fine della stagione. Quel che è certo è che già le prossime settimane saranno decisive.

