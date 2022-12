Napoli, a breve l'incontro per il rinnovo di Kvaratskhelia

SI GUARDA AL FUTURO

Gli azzurri vogliono blindare il talento georgiano con un adeguamento dell'ingaggio importante

Khvicha Kvaratskhelia è senza dubbio la più bella sorpresa del Napoli capolista. Il georgiano ha sorpreso i tifosi azzurri e trascinato con i suoi gol e con le sue invenzioni la squadra di Spalletti, sia in campionato, sia in Champions League. Un bel "problema" per De Laurentiis e Giuntoli, che adesso temono di poterlo perdere troppo presto, complice qualche prima sirena già arrivata alle orecchie dell'entourage dell'ex Rubin Kazan.

Per questo l'agente Mamuka Jugheli e lo stesso direttore sportivo napoletano si sono già dati appuntamento per gennaio o poco più in là, ma di sicuro evitando di far passare troppo tempo. Sul tavolo il prolungamento di contratto fino al 2028, visto che quello attuale scadrà solo un anno prima, e soprattutto l'adeguamento dell'ingaggio. Per meriti del campo.