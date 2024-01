Napoli, svolta De Laurentiis: mercato di gennaio senza badare a spese

manovre azzurre

Samardzic primo obiettivo, controffensiva per Dragusin. Sondaggi per Dia e Luvumbo, bloccato Vitik per il futuro

La rivoluzione Napoli è in pieno fermento. Dopo un inizio di stagione da incubo e il cambio Garcia-Mazzarri, Aurelio de Laurentiis ha deciso che è il momento di non badare a spese per colmare le lacune emerse sin qui e rincorrere a tutti i costi il quarto posto oltre a puntare a fare bene in Champions League. Per questo già a gennaio sono attesi diversi colpi (il primo è Mazzocchi, a cui manca solo l'ufficialità) di mercato, in ogni zona del campo.

NAPOLI, LA SITUAZIONE DRAGUSIN Partendo dalla difesa, il nome resta quello di Radu Dragusin. L'ex Juventus è un grande obiettivo del Tottenham che, però, dopo la richiesta di 35 milioni di euro da parte del Genoa ha un po' frenato. Nonostante le parole dell'agente, una sua uscita a gennaio resta possibile, ecco perché è arrivata la controffensiva azzurra che metterebbe sul piatto, spiega il Mattino, non solo Zanoli (affare già definito) ma pure Ostigard (per lui sarebbe un ritorno in rossoblù). Incastro difficile, ma da seguire.

NAPOLI, LE ALTERNATIVE A DRAGUSIN Nel caso in cui la pista Dragusin non andasse a buon fine, restano in piedi le candidature di Eric Dier (Tottenham) e Trevoh Chalobah (Chelsea) ma solo in prestito. Intanto per il futuro è stato bloccato Martin Vitik, 20enne dello Sparta Praga.

NAPOLI, ATTESA PER SAMARDZIC Il primo colpo atteso, però, è quello di Lazar Samardzic. La trattativa è rallentata per via dei bonus da corrispondere all'Udinese e per la questione dei diritti d'immagine del centrocampista, aspetto sempre molto delicato quando si tratta di giocatori del Napoli. Dalle parti di Castelvolturno, comunque, si continua a respirare ottimismo tanto che si è già alla ricerca di un secondo rinforzo in mediana (considerando la cessione di Elmas, Gaetano in uscita e Anguissa in Coppa d'Africa). Con Koopmeiners incedibile, piace molto Sudakov ma la richiesta dello Shakhtar Donetsk è di 18 milioni, da valutare in prestito Hojbjerg (Tottenham) o Fofana (Al Nassr). Occhio anche a Mats Wieffer del Feyenoord.

NAPOLI, RINFORZO ANCHE IN ATTACCO? "Il budget è altissimo" scrive il Mattino, e allora Mazzarri potrebbe ricevere un regalo pure in attacco. Contatti col Cagliari per Zito Luvumbo, De Laurentiis riflette sulla richiesta di 18 milioni di euro. Chieste informazioni anche per Boulaye Dia della Salernitana, in ottica prossima estate, ma il senegalese (su cui anche il Milan ha fatto un sondaggio) sembra destinato alla Fiorentina già entro la fine di questo mese.

Vedi anche Mercato Genoa, l'agente di Dragusin: "Non vuole lasciare ora, mai parlato col Napoli"