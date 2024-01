Genoa, l'agente di Dragusin: "Non vuole lasciare ora, mai parlato col Napoli"

LE PAROLE

Parla Florin Manea: "Radu è perfetto per giocare in Inghilterra e sogna la Premier, rifiutata offerta dall'Arabia"

Il futuro di Radu Dragusin continua a tenere banco in Serie A e a parlarne è direttamente il suo agente, Florin Manea: "Il Napoli con me personalmente non ha parlato - ha confessato a TvPlay il procuratore del difensore del Genoa -. Anzi, Radu mi ha detto che se partisse adesso gli sembrerebbe di lasciare al Genoa qualcosa di non finito. Secondo me è perfetto per giocare in Inghilterra, il suo sogno è arrivare in Premier League".

Sull'ex Juventus c'è da tempo l'interesse del Tottenham, che però si è trovato di fronte una richiesta di 35 milioni di euro da parte del club rossoblù per poterlo portare in Inghilterra già a gennaio.

"Da quando faccio questo lavoro, quindi da diciotto anni, non ho mai visto un ragazzo con la mentalità di Dragusin - ha proseguito Manea - Non pensa ai soldi, non gli interessano: se la squadra che lo vuole prendere ha una strada per farlo crescere, allora sceglie quella squadra. Qualche giorno fa mi ha chiamato qualcuno dall’Arabia con un sacco di soldi e neanche ha voluto sentirne parlare. Lui vuole fare carriera".

Al momento, dunque, si preferisce prendere tempo, con la consapevolezza che il rumeno classe 2002 è solo all'inizio della carriera e che le opportunità per lui non mancheranno: "Lui non sente la pressione, prima della partita con l’Inter gli ho detto che tutto il mondo lo avrebbe guardato, ma lui mi ha detto che la pressione gli fa bene, lo fa essere più attento e motivato. Alla fine si vedrà: noi non abbiamo fretta di andare da nessuna parte".

