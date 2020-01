Napoli, Lobotka sempre più vicino: arriva l'indizio social

Quello tra il Napoli e Stanislav Lobotka sembra proprio un matrimonio che sa da fare. Dopo le parole del tecnico del Celta Vigo in conferenza stampa, arriva infatti anche un indizio social che fa pensare alla conclusione positiva della trattativa. Il centrocampista slovacco si trova infatti in ritiro con la sua squadra per preparare la sfida contro l'Osasuna (è stato convocato, ma forse non giocherà), ma nonostante questo non perde di vista il club azzurro e la prova arriva dai social network: il club azzurro ha pubblicato il post su Instagram della conferenza stampa di Gattuso e Lobotka ha messo il proprio like alla didascalia sotto la foto (“Ho un obiettivo: riportare l’entusiasmo al San Paolo”). Nulla di clamoroso, niente di concreto, ma nell'era dei social un like può valere più di una stretta di mano. La trattativa potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro