Napoli, lavori in corso per la mediana: stretta per Gilmour, poi sotto con McTominay

OBIETTIVI AZZURRI

Azzurri ai dettagli per il centrocampista del Brighton: operazione da 17-18 milioni di euro bonus compresi

© Getty Images In attesa di novità sul fronte Osimhen, ancora in attesa dell'offerta giusta per preparare le valigie e col rischio di finire fuori rosa, il Napoli prova a dare una svolta sul mercato per puntellare la mediana. Dopo aver giocato 90' in Premier, Billy Gilmour è pronto a trasferirsi alla corte di Antonio Conte. Il club azzurro ha raggiunto l'intesa col Brighton per una cifra intorno ai 17-18 milioni di euro bonus compresi e il giocatore a inizio settimana è atteso in Italia per le visite mediche e mettere poi tutto nero su bianco. Un rinforzo molto gradito da mister Conte, da sempre grande estimatore delle geometrie e delle qualità di Gilmour.

Ma il mediano del Brighton non è l'unico obiettivo del Napoli in queste ore per rinforzare la rosa in mezzo al campo. I dirigenti azzurri stanno cercando infatti di convincere lo United a lasciar partire Scott McTominay. Al momento l'offerta di De Laurentiis per il britannico è ferma a 25 milioni di euro, ma i Red Devils ne chiedono almeno 30 milioni cash nonostante il giocatore sia in scadenza. Cifra importante che per ora tiene tutto in stand-by e lascia aperte anche altre piste.

Soprattutto quella che porta a Jerdy Schouten del Psv, ipotesi comunque cara, ma su cui gli azzurri potrebbero lavorare giocando sulla formula e proponendo un prestito con obbligo di riscatto per accontentare un po' tutti. A Castel Volturno si spinge sul mercato per accontentare Conte.