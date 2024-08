Osimhen, quale futuro? Tra PSG e Arabia c'è il rischio di rimanere fuori rosa 

Il futuro di Victor Osimhen è sempre più in dubbio. A una settimana dalla fine del calciomercato, l'attaccante nigeriano non ha ancora trovato una nuova sistemazione e i prossimi giorni saranno decisivi per la definizione del proprio futuro. Con il Napoli che ha praticamente chiuso l'acquisto di Lukaku, ora Osimhen rischia di diventare un vero e proprio caso. L'unica squadra che ha fatto dei passi concreti è stato il PSG, che però non ha ancora presentato un'offerta ufficiale.