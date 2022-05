Napoli, l'agente di Ospina: "Libero a fine stagione, diverse trattative avviate"

PARLA L'AGENTE

Lucas Jaramillo parla del futuro del portiere: "Abbiamo l'opportunità di scegliere, sceglieremo il meglio"

Dopo quattro stagioni da protagonista potrebbe essere giunta al capolinea l'avventura di David Ospina con il Napoli. Le parole del suo agente lasciano infatti presagire un addio a fine stagione: "Ci sono diverse conversazioni avviate, ma dobbiamo aspettare ancora un po' - ha detto Lucas Jaramillo ai colombiani di Semana -. Abbiamo un vantaggio molto grande, ovvero che saremo liberi (il suo contratto scade il 30 giugno, ndr). È un'opportunità per poter scegliere e dovremo scegliere il meglio".

Ospina è a Napoli dall'estate 2018, quando arrivò dall'Arsenal in prestito con diritto di riscatto (poi esercitato l'anno successivo). Nelle prime tre stagioni non è mai stato titolare inamovibile della porta partenopea, alternandosi prima con Karnezis poi con Meret, ma sotto la guida di Spalletti è diventato quasi insostituibile, complice anche qualche acciacco fisico dell'estremo difensore azzurro. Contro la Fiorentina, lo scorso 10 aprile, ha toccato le 100 presenze in maglia partenopea e il tecnico toscano sembra voler fare di tutto per trattenerlo, ma la partita del suo futuro al momento appare molto aperta.

