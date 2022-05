Napoli, l'agente di Koulibaly: "Non tratto con altri club, attendo di incontrare AdL"

NAPOLI

Fali Ramadani: "Le notizie che appaiono sui media mi costringono a questa precisazione"

Per provare a mettere un punto alle tante voci che circolano negli ultimi giorni sul futuro di Koulibaly a Napoli, interviene l'agente del difensore sengale, Fali Ramadani, che in una breve dichiarazione al Corriere dello Sport chirisce: "Le quotidiane notizie che riguardano Kalidou Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c'è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro di Koulibaly e siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per definire la soluzione migliore per il calciatore e per il club".

Dopo la smentita di ieri del Napoli via social, arrivano dunque anche le parole di Ramadani a spegnere le voci di un incontro già avvenuto e di un addio più vicino per via di un'offerta al ribasso da parte del presidente azzurro. Nonostante l'interesse, forte, di Barcellona, Psg e Juventus per il difensore in scadenza con gli azzurri nel giugno del 2023 (e valutato circa 40 milioni), il suo agente assicura di non parlare con altri club e di aspettare il Napoli.

A breve quindi inizieranno i negoziati per il prolungamento, ma il futuro di Koulibaly resta in bilico. A fare la differenza, per Ramadani, potrebbero essere i sentimenti: "Napoli è una città difficile da lasciare perché la volontà dei tifosi ha un peso e De Laurentiis tiene in considerazione la loro opinione - ha dichiarato qualche giorno fa al magazine Onze Mondial - A me non piace scontrarmi e se dovrò andarmene lo farò in maniera pulita e senza litigare. Per il momento sono tranquillo e sto bene a Napoli ma vedremo cosa accadrà al termine della stagione".

