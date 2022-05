Napoli, fumata nera per i rinnovi di Koulibaly e Fabian Ruiz

NAPOLI

I due hanno rifiutato la riduzione dell'ingaggio e l'allungamento del contratto, il loro futuro è in bilico

Il futuro al Napoli di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz è sempre più in bilico. Entrambi i calciatori hanno rispedito al mittente una prima offerta di rinnovo di contratto con ridimensionamento dell'ingaggio e, sebbene le trattative siano appena iniziate, le premesse per un addio sembrano esserci tutte. Non dovesse essere trovato un accordo, infatti, il club potrebbe valutare la loro cessione per non portarli a scadenza nel 2023.

Koulibaly è attualmente il calciatore più pagato della rosa partenopea, con oltre 6 milioni di euro all'anno, ma il presidente De Laurentiis è al lavoro per ridurre il monte ingaggi e gli avrebbe proposto di spalmare questa cifra su più anni, arrivando praticamente a un dimezzamento dello stipendio stagionale. Un po' come era successo un anno fa con Lorenzo Insigne, che poi scelse il Toronto a parametro zero. Per il centrale senegalese le pretendenti non mancano: c'è la Juve, ma anche Psg e Barcellona lo seguono e per 35-40 milioni potrebbe anche partire.

Discorso simile per Fabian, sebbene il suo ingaggio sia decisamente più contenuto. Lo spagnolo non disdegnerebbe un ritorno in Liga e il Napoli sta già pensando a come cautelarsi, con Veretout della Roma e Barak del Verona da tempo nel mirino di AdL.

Vedi anche Mercato Milinkovic Savic e Koulibaly: la coppia d'oro che la Juve non molla