Napoli, Koulibaly in bilico: Senesi e Saliba nel mirino

MANOVRE AZZURRE

Diversi i profili seguiti dagli azzurri, che cercano anche un sostituto di Tuanzebe rientrato al Manchester United

Con il futuro di Koulibaly sempre più in bilico, a causa di un rinnovo che difficilmente arriverà e per il corteggiamento di diverse big europee, in casa Napoli si lavora alla caccia del sostituto. Sono diversi i profili seguiti dal ds Giuntoli, ma quelli che piacciono di più sono Marcos Senesi del Feyenoord e William Saliba, ultima stagione al Marsiglia ma di proprietà dell'Arsenal.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati dal possibile addio del campione senegalese e hanno sul taccuino diversi nomi. Dal Genk, la squadra da cui il Napoli prelevò Koulibaly), potrebbe arrivare il mancino Jhon Lucumì, il cui contratto è in scadenza nel 2023. Un'operazione che potrebbe essere finalizzata anche senza l'addio di Koulibaly, così come quella per Cedric Houtoundji del Clermont, già richiesto a gennaio prima dell'arrivo di Tuanzebe. Strada più in salita, invece, per Leo Ostigard, sei mesi al Genoa ma di proprietà del Brighton.

