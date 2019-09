Napoli, intesa con Fabian Ruiz per il rinnovo

Una mossa per allontanare ogni tipo di rischio. Il Napoli punta forte su Fabian Ruiz e per questo ha lavorato al rinnovo del centrocampista spagnolo. Raggiungendo l'obiettivo prefissato: c'è infatti già l'accordo con il giocatore che dovrebbe prolungare il contratto dal 2023 al 204 con un adeguamento dell'ingaggio. Il 23enne guadagnerà 2,5 milioni più una serie di importanti bonus secondo quanto scrive Il Mattino. Non è previsto invece l'inserimento di una clausola rescissoria che potrebbe essere pericolosa in caso di assalto di grandi club. Napoli, Mertens: "Puntiamo allo scudetto, Inter più forte con Lukaku"

Gli agenti dell'ex Betis incontreranno l'amministratore delegato Andrea Chiavelli dopo la gara di Champions con il Liverpool (in programma martedì 17 settembre) ma il più è stato fatto. Dicevamo dei rischi: in estate diverse big hanno messo gli occhi su Fabian Ruiz e Adl avrebbe rifiutato un'offerta da oltre 45 milioni (era stato acquistato per 30 mln nel 2018). Ora il presidente azzurro vuole ribadire il concetto: il numero 8 è centrale nel progetto dei partenopei e dunque incedibile. Per la gioia di Carlo Ancelotti e di tutti i tifosi.

Vedi anche Cuore Tifoso-Napoli Cuore tifoso Napoli, Lozano non può più restare in panchina