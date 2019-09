Cuore tifoso Napoli, Lozano non può più restare in panchina

OGGI CON AURIEMMA

Avere una rosa ampia e di qualità significa disporre di alternative valide, per scelta e per necessità. Mai come quest’anno, nel Napoli esistono svariate soluzioni per ogni circostanza, per ogni ruolo, tanto da permettere ad Ancelotti di giocare tutte le partite con una formazione competitiva. Soprattutto adesso che il campionato entrerà nel vivo e ogni passo falso può costare caro. Napoli, il commento di Auriemma: "Lozano, esordio da 10"

Milik è alle prese con la pubalgia da quasi un mese? Poco male, c’è Mertens che in 3 gare ufficiali ha già messo a segno 2 gol, una con il Napoli (a Firenze) e l’altra con la nazionale belga, nel 4-0 su San Marino. Insigne è alle prese con un dolore al muscolo del gluteo? Se non dovesse recuperare al 100 per cento, contro la Sampdoria potrebbe essere schierato Lozano per la prima volta dal fischio d’inizio. E se pure il capitano riuscisse a recuperare per sabato, Ancelotti difficilmente escluderà il messicano dalla formazione iniziale.

El Chucky ha avuto un impatto devastante nel campionato italiano, dimostrando di essere (finora) il miglior acquisto arrivato quest’anno in serie A. La forza, la velocità, la concentrazione e, soprattutto, il senso del gol, hanno meravigliato tutti, anche i grandi interpreti del nostro campionato. Lo stesso Cristiano Ronaldo gli fece i complimenti dopo il gol 3-2 che riaprì la gara dell’Allianz, un secondo tempo giocato con il cambio di marcia frequente e la conferma che anche in Italia ha mantenuto inalterata la sua capacità di vedere la porta come gli succedeva nel torneo olandese.

Lozano non è soltanto un ottimo esterno d’attacco, è uno che inquadra lo specchio come pochi. Quello di Torino è stato il suo centesimo gol segnato in gare ufficiali e porta la media di una rete ogni due partite giocate. È possibile tenere fuori un talento del genere? Sicuramente no e adesso tocca ad Ancelotti trovargli un posto in squadra. Se il coach dovesse continuare ad utilizzare il 4-2-3-1, la collocazione ideale dell’ex Psv potrebbe essere a sinistra nel trio a supporto della punta centrale, mentre nell’eventuale variazione con il 4-4-2, troverebbe spazio al fianco della punta centrale. Oppure saprà Ancelotti dove eventualmente schierare questo calciatore, che adesso gli ha creato un piacevolissimo problema di scelta. In ogni caso la storia è ormai scritta: Lozano non può più restare in panchina.