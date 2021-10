Napoli, Insigne e il rinnovo: "Non è una questione facile"

NAPOLI

L'attaccante azzurro: "Voglio stare solo concentrato sul campo"

Intervenuto in collegamento al Festival di Trento, Lorenzo Insigne ha anche parlato del rinnovo del contratto con il Napoli. "Ho un contratto fino al 2022, anche se è in scadenza - come ho detto in questi giorni - voglio stare solo concentrato sul campo, al di là delle altre situazioni c'è il mio procuratore che ha parlato con il presidente - ha detto l'attaccante napoletano -. Non è una questione facile".

I discorsi tra le parti vanno avanti da mesi, ma una svolta è attesa per forza di cose entro la fine 2020. L'ultima mossa del Napoli sono due proposte: una più ricca in caso di qualificazione alla prossima Champions, una meno se l'obiettivo non dovesse essere centrato. In entrambi i casi, Insigne dovrebbe ridursi l'ingaggio da 4,5 milioni di euro. Un ostacolo, come confermato le sue parole odierne, non facile da superare.

