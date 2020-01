Napoli, il Psg piomba su Koulibaly con un'offerta mostruosa

MERCATO

Kalidou Koulibaly torna prepotentemente al centro del mercato. Sul difensore del Napoli è infatti piombato il Psg, che secondo FootMercato avrebbe presentato al senegalese un'offerta mostruosa: un quadriennale da 12 milioni l'anno. Stando a quanto si legge, Koulibaly non direbbe no ad eventuali offerte per lasciare Napoli a fine anno e il dg dei parigini, Leonardo, avrebbe già incontrato i procuratori del giocatore. Per il Napoli sarebbero pronti 70 milioni, una cifra inferiore ai 100 offerti (e rifiutati) dallo United un'estate fa, ma che comunque consentirebbe agli azzurri di fare una notevole plusvalenza. Rrahmani è del Napoli

Oggi all'ombra del Vesuvio Koulibaly guadagna 7 milioni l'anno, quindi è normale che l'offerta che arriva da Parigi lo stuzzichi molto. Il difensore, che sta recuperando dall'infortunio subito col Parma e dovrebbe recuperare per la sfida contro la Juve di settimana prossima, nelle intenzioni dei dirigenti francesi dovrebbe essere l'erede di Thiago Silva.

Il contatto con l'entourage del giocatore del Napoli dimostra la voglia del club parigino di accelerare per assicurarsi il difensore senegalese e bruciare la concorrenza delle altre big europee come Manchester City, United e Real Madrid. Psg-Koulibaly sembra proprio un matrimonio che s'ha da fare e anche in casa Napoli si stanno già muovendo: Cristiano Giuntoli infatti ha già concluso dal Verona l'acquisto di Amir Rrahmani, 25 anni, che arriverà soltanto a giugno.

