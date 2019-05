Napoli, il primo colpo è Veretout: accordo col giocatore

15/05/2019

Sarà Jordan Veretout il primo rinforzo del Napoli per la prossima stagione. Come riporta la redazione francese di RMC Sport, il club partenopeo ha trovato l'accordo totale con il centrocampista francese della Fiorentina su una base di un contratto quinquennale. Per chiudere l'operazione adesso serve limare la differenza tra domanda ed offerta: i toscani chiedono 27 milioni di euro per il cartellino

De Laurentiis accontenta Ancelotti e gli regala in vista della prossima stagione l'obiettivo numero 1 per il centrocampo. Veretout, che diverse settimane fa è stato anche in città per festeggiare la proposta di matrimonio con la sua compagna, ha detto sì al lungo corteggiamento di Giuntoli. Ora nei prossimi giorni, il Napoli continuerà a lavorare con la Fiorentina per trovare un accordo sul cartellino. La prima offerta degli azzurri è di 20 milioni, ancora distante dalla richiesta dei Della Valle che ne chiedono 27. Come spesso in questi casi, la via d'uscita per mettere nero su bianco è trovarsi a metà strada.