Napoli, Giuntoli: "Milik? Senza accordo sul rinnovo andrà sul mercato"

"Milik? Stiamo parlando con il suo entourage da un po', vediamo perché ci sono ancora delle partite da giocare in stagione. Le parti stanno valutando che fare, al momento non c'è nessun accordo". Prima della sfida contro il Verona, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sulla situazione dell'attaccante polacco, in scadenza a giugno 2021. "Se verrà trovato resterà con noi, se non verrà trovato verrà messo sul mercato - ha detto a Dazn - Quanto vale? Un calciatore bravo vale sempre molti soldi".