Napoli al rialzo con lo United per Garnacho. Spunta anche Zaccagni

Da un lato le vittorie pesanti in campo, dall'altro il lavoro sul mercato per dare ulteriore forza ad Antonio Conte in chiave scudetto: giorni caldi per il Napoli e per il ds Manna, alla ricerca del sostituto di Kvaratskhelia passato al PSG. È di sabato il nuovo rilancio azzurro per Alejandro Garnacho, primo obiettivo nella lista per dimenticare velocemente il georgiano: Aurelio de Laurentiis, scrive il Mattino, ha spedito una mail al Manchester United con un'offerta da 42 milioni di euro. La richiesta degli inglesi, che giocano anche sulla consapevolezza del grande incasso ottenuto dalla cessione di Kvara, si spinge a 20-25 milioni in più, per questo, a oggi, l'affare sembra molto difficile.