Kvara atteso stasera a Parigi: ieri il discorso alla squadra. Amorim sibillino sul futuro di Garnacho

"È forte, ma deve imparare a giocare in una posizione diversa - ha spiegato il tecnico in conferenza stampa -. Sta migliorando in fase di recupero senza palla, ma così a volte non è nel posto giusto per ripartire in contropiede. In allenamento sta facendo passi avanti, vedremo se sarà tra i titolari anche nel prossimo match". Dichiarazioni sibilline che alimentano le speranze di Conte, suo grande estimatore. Certo, davanti a questo scenario è necessario un sacrificio da parte del patron per portare in porto l'affare. Le alternative? Adeyemi e Zhegrova, due piste anch'esse in salita.