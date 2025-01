Napoli, Garnacho in stand-by: si riapre la pista Adeyemi

Trattativa in stand-by e così Manna ha riallacciato i contatti con il padre di Karim Adeyemi, attaccante tedesco del Borussia Dortmund, già sondato tempo fa. Un'operazione meno onerosa rispetto a Garnacho, visto che parliamo di circa 40 milioni di euro. Il giocatore piace molto anche al Chelsea e il club tedesco è al lavoro per non farsi cogliere impreparato e individuare eventualmente il sostituto. Secondo 'L'Equipe', il nome in cima alla lista dei dirigenti è quello del 24enne Yunus Akgün, legato al Galatasaray da un contratto fino al 30 giugno 2026.