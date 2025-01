Napoli-Garnacho, la trattativa prosegue: lo United abbassa le pretese, c'è distanza di 10 mln

Notizie positive per il Napoli sul fronte Garnacho dopo l'incontro avvenuto con i dirigenti del Manchester United. I Red Devils infatti - come riporta Sky Sport - hanno abbassato la richiesta per l'esterno d'attacco spagnolo naturalizzato argentino, classe 2004, da 75 a 65 milioni. L'offerta del club azzurro, che ha individuato Garnacho come il profilo ideale per il dopo Kvara, resta ferma a 50 milioni più bonus. A questo punto la distanza tra il Napoli e lo United è di 10 milioni: forbice su cui le due parti continuano a lavorare.



La concorrenza della Premier League non hanno mai spaventato Aurelio de Laurentiis e Giovanni Manna che, indirettamente, hanno ricevuto ampie rassicurazioni da Alejandro Garnacho: "Se lascio l'Inghilterra, è solo per il Napoli" la frase detta dall'argentino al Manchester United e riportata da Il Mattino. Importante precisazione visto che Tottenham e Chelsea (che ha proposto uno scambio con Sancho) hanno bussato alla porta dei Red Devils nelle ultime ore. Il club azzurro vuole fare di tutto per regalare Garnacho ad Antonio Conte che, anche ieri, ha ribadito la propria linea: voglio un giocatore che serva al progetto, non un acquisto fatto 'solo' per tamponare la partenza di Kvaratskhelia.