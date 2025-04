Napoli, l'intermediario vicino a Castro: "Per noi argentini è come una seconda squadra..."

Quello di Santiago Castro è un nome destinato a essere al centro di parecchie voci di mercato nei prossimi mesi e ad alimentarle ci ha pensato il suo intermediario per l'Italia, Gustavo Ghezzi: "Non so se il Napoli sia stato o sia interessato al ragazzo - le sue parole a Stile TV -. Castro è giovanissimo, è stato convocato dalla Nazionale Argentina per cui è normale che squadre importanti siano interessate a lui. Non ha giocato ancora con la nazionale perché in allenamento si è fatto male, ma essere convocato è motivo di orgoglio. Per noi argentini giocatori come Maradona, Lavezzi e Higuain sono idoli. Non so perché Santiago abbia pubblicato una storia con alle spalle un quadretto di Maradona, ma diciamo che Napoli è una seconda squadra per noi argentini".