Napoli, è il giorno di De Bruyne: il belga è in Italia per visite mediche e firma

L'attesa è giunta al termine: Kevin De Bruyne è pronto a diventare un giocatore del Napoli dopo qualche settimana di attesa. Il centrocampista belga concluderà l'iter delle visite mediche a Villa Stuart prima di firmare il contratto che lo legherà agli azzurri per le prossime due stagioni, con opzione per una terza. De Bruyne è atterrato a Fiumicino in mattinata accompagnato da legali ed agenti, poi si è trasferito nella clinica per sostenere le prove di idoneità fisica. Subito dopo l'appuntamento è mettere l'accordo nero su bianco ufficialmente.