Napoli, ds Manna: "Osimhen? Siamo tranquilli. E su Lukaku..."

"Osimhen ha chiesto di andar via. Noi siamo tranquilli perché abbiamo giocatori in rosa che sono in grado di sostituirlo. Victor è un giocatore forte e importante, ma noi preferiamo tutelare l’integrità del gruppo. Poi quello che succederà nei prossimi 20 giorni lo vedremo". Così il del Napoli Giovanni Manna nel corso di Coppa Italia live su Mediaset sulla situazione dell'attaccante nigeriano, che non ha ancora trovato una destinazione. "Lukaku con Osimhen? In questo momento è del Chelsea, in questo momento con Victor in rosa e gli altri siamo tranquilli. Può arrivare un attaccante ma non è detto che sia Lukaku, ci faremo trovare pronti a tutte le opportunità che potremmo cogliere".