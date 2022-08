Napoli: disgelo sul rinnovo con Fabian Ruiz, Kepa molto vicino

MANOVRE AZZURRE

Si complica la posizione di Meret, per l'attacco Spalletti in pressing per avere Raspadori

© ipp Giorni caldissimi per il mercato del Napoli. Il club di De Laurentiis è infatti attivo su più fronti. Per quanto riguarda il portiere, la situazione è ancora tutta da decidere, ma inizia a definirsi meglio. Con Meret in bilico tra il prolungamento e l'addio, è Kepa il profilo in pole per il ruolo da titolare. Al momento, infatti, l'ipotesi Keylor Navas resta in piedi, ma l'estremo difensore basco è molto vicino agli azzurri. Una situazione che a breve dovrebbe risolversi chiarendo senza dubbi le gerarchie tra i pali e liberando magari lo stesso Meret, a cui Spalletti non ha risparmiato critiche e stoccate e per cui ci sarebbe anche un interessamento di Leicester e Torino.

Ma a Castel Volturno non c'è solo la questione portiere in ballo. Notizie importanti, infatti, si registrano anche sul fronte Fabian Ruiz. Nelle ultime ore ci sarebbe stato una sorta di disgelo tra lo spagnolo e dirigenti sul rinnovo del contratto. Dopo il mancato accordo dei giorni scorsi con l'entourage del giocatore in scadenza a giugno, il Napoli sarebbe pronto a formulare una nuova offerta, magari con adeguamento dell'ingaggio e inserimento di una clausola rescissoria piuttosto bassa, intorno a 25/30 milioni per chiudere la questione ed evitare di perdere il giocatore a zero tra pochi mesi.

Infine capitolo Raspadori. Spalletti spinge per avere l'esterno neroverde in rosa e il Napoli potrebbe anche non attendere l'eventuale cessione di Zielinski prima di sferrare l'assalto. Stando al Corriere dello Sport, il club azzurro avrebbe già trovato l'accordo con l'attaccante sulla base di un contratto di cinque anni da 2,5 milioni a stagione. Ma il Sassuolo chiede almeno 35 milioni per il cartellino del giocatore. Cifra che AdL potrebbe proporre di dilazionare come aveva fatto la Juve con Locatelli. Idea su cui le parti si confronteranno ancora nei prossimi giorni con l'intenzione di decidere in tempi brevi.