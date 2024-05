Napoli-Conte, si lavora per chiudere il contratto. Sogno Chiesa-Lukaku

NAPOLI

Due i nodi da sciogliere prima delle firme. E già circolano i nomi sul mercato: l'esterno piace molto al tecnico salentino

Dopo l'agognato sì, atteso per mesi da De Laurentiis, in casa Napoli è scattata la macchina organizzativa per definire tutti i dettagli del contratto di Antonio Conte. In ballo c'è anche la definizione dello staff, senz'altro numeroso. L'intesa sull'ingaggio è stata trovata vicina a una cifra pari a 6,5 milioni di euro più bonus, che potrebbe arrivare anche a toccare quota 10 milioni di euro. Il tutto per tre anni, ossia fino al 2027. Manna, il nuovo ds azzurro, sta lavorando sui vari dettagli, compresa la gestione dei diritti d'immagine e le clausole, scrive il Corriere della Sera, che il tecnico salentino non vorrebbe a favore del club (l'obiettivo è evitare un nuovo 'caso' Spalletti). Una volta definito il tutto, sarà il tempo delle firme.

L'obiettivo è quello di portare arrivare alla fumata bianca nel giro massimo di 48 ore: con sè l'ex Juve vorrebbe avere il vice Cristian Stellini, Gianluca Conte, fratello oltre che matchanalyst, e i preparatori Coratti e Bruno. Senza dimenticare Lele Oriali, suo fido collaboratore, per il quale non è ancora certo il ruolo. Poi sarà il tempo del mercato: sicuramente Conte e Manna avranno già toccato il tema nel corso dei contatti, molto frequenti, in questi giorni.

Senza Osimhen, destinato a partire, è assai probabile che il Napoli faccia un tentativo per Lukaku, di ritorno al Chelsea dopo l'anno in prestito alla Roma. Scontato il sì di Big Rom, pallino dell'allenatore 54nne. E poi c'è la suggestione Chiesa che, riferisce Alfredo Pedullà, potrebbe entrare nella lista dei possibili acquisti. Tra l'esterno, molto apprezzato da Conte, e la Juventus i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2025 procedono a dir poco a rilento.