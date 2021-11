Napoli, casting per un esterno: quattro nomi per gennaio

CACCIA IN FASCIA

Gli azzurri seguono con grande attenzione le situazioni di Reinildo Mandava, Fabiano Parisi, Pervis Estupinan e Noussair Mazraoui

Il Napoli targato Spalletti gira a meraviglia, ma per gennaio il tecnico azzurro si attende un rinforzo per le corsie. In particolare a Castel Volturno si starebbero cercando un esterno basso, possibilmente mancino o meglio ambidestro, capace di far rifiatare Di Lorenzo e Mario Rui. Al momento sono quattro i nomi nel mirino dei dirigenti: Reinildo Mandava del Lille, Fabiano Parisi dell'Empoli, Pervis Estupinan del Villarreal e Noussair Mazraoui dell'Ajax. Getty Images

Profili diversi per età, esperienza e costi. In scadenza di contratto a giugno, il 27enne Mandava potrebbe essere una buona mossa low cost per l'immediato. Discorso diverso invece per Estupinan, ecuadoregno classe 1998 del Villarreal in passato già nel mirino azzurro, e Parisi, classe 2000 dell'Empoli di grandi prospettive. Entrambi, infatti, potrebbero rappresentare non solo buona alternative per il presente, ma anche un investimento interessante per il futuro per la corsia sinistra.

Infine capitolo Mazraoui. Cresciuto calcisticamente nell'Ajax e in scadenza, il 24enne marocchino è un giocatore di valore e potrebbe essere la pedina giusta per dare il cambio all'intoccabile Di Lorenzo. Sulla corsia destra, del resto, come alternative il Napoli ora ha solo l'infortunato e in scadenza Malcuit e il giovane Zanoli da far crescere. A Castel Volturno è iniziato il casting per le fasce.