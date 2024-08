Napoli, cambia l'offerta per Lukaku. Amrabat alternativa a McTominay

NUOVO BLITZ

C'è una certa fretta in casa azzurra sul fronte Lukaku. E a centrocampo saranno due gli azzurri: certo Gilmour

Giovanni Manna, ds del Napoli, è ormai un habitué delle trasferte londinesi. L'ex dirigente della Juventus ha nel mirino diversi calciatori che giocano in Premier League e questa volta spera di portare a casa risultati concreti. Nelle scorse ore infatti, è partito un nuovo blitz in quel di Londra: obiettivo numero uno Romelu Lukaku, subito dietro Gilmour e McTominay, i preferiti di Conte per il centrocampo. Gli azzurri vogliono a tutti i costi Romelu, anche senza aspettare l'addio di Osimhen: il nigeriano attende ancora il Psg, con il Chelsea sempre in agguato.

Dopo la prima offerta rifiutata dai Blues, Manna recapiterà un'altra proposta al Chelsea per Lukaku come fa sapere Il Mattino: saranno sempre 30 i milioni di euro messi sul tavolo, ma suddivisi in maniera differente. Ossia 10 per il prestito oneroso e 20 per l'obbligo di riscatto. Il sì di Maresca a queste condizioni resta difficile, mentre è già arrivato l'ok del Brighton per il centrocampista Gilmour. I Seagulls hanno già accettato i 15 milioni offerti, ma prima vogliono chiudere per il sostituto, già individuato. Trattasi di O'Riley del Celtic, corteggiato in Italia dall'Atalanta senza esito positivo.

E McTominay? Lo scozzese piace, ma lo United si sta confermando un osso durissimo. I Red Devils non vogliono liberarsi a cuor leggero del centrocampista cresciuto in casa, e attendono che esca allo scoperto per trattare ufficialmente la cessione. In alternativa ecco spuntare Sofyan Amrabat, adesso alla Fiorentina, rientrato alla base dopo il prestito annuale proprio alla corte di Ten Hag.