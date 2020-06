Napoli, c'è il sostituto di Koulibaly: accordo col Lille per Gabriel Magalhaes

MERCATO

Il Napoli ha in mano il sostituto di Koulibaly. Il club partenopeo è infatti a un passo dal chiudere un accordo con il Lille per Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano classe 1997. La trattativa è in fase avanzatissima, anche se i francesi vorrebbero attendere fino all'ultimo eventuali rilanci in arrivo dalla Premier League o dal PSG. Secondo Calciomercato.com, comunque, De Laurentiis è pronto a versare 22 milioni più 3 di bonus per il cartellino del giocatore e a garantirgli un ingaggio da circa 2 milioni netti fino al 2025.

Magalhaes, noto semplicemente come Gabriel, è un centrale possente e roccioso, ma anche estremamente "pulito" negli interventi, tanto che in questa stagione ha rimediato appena 6 ammonizioni in 34 presenze tra Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia. Nonostante una minore propensione al gol, potrebbe dunque essere l'uomo ideale per non far rimpiangere Koulibaly, che sembra destinato a lasciare il San Paolo a fine stagione. Restano da limare alcuni dettagli, ma salvo clamorose sorprese Gabriel sarà il primo colpo di mercato dell'estate napoletana.