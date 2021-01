Napoli, bloccato Zaccagni: 10 milioni di euro, arriverà a giugno

AFFARE FATTO

Un gol e un assist forniti nello scontro diretto sono stati probabilmente l'ultimo biglietto da visita per convincere il Napoli a puntare su Mattia Zaccagni. Il centrocampista offensivo del Verona, entrato nel giro della Nazionale di Mancini a suon di ottime prestazioni, è il rinforzo che il ds Giuntoli vuole per la squadra azzurra e la trattativa con l'Hellas ha registrato un'accelerata. L'affare può chiudersi subito, ma il trasferimento avverrà a giugno.

Sono tante le società che negli ultimi mesi si sono avvicinate al Verona per chiedere informazioni sul numero 20, ma è di certo il Napoli la più concreta e l'unica ad avere fatto passi in avanti nei colloqui con la dirigenza gialloblù per imbastire la trattativa. Il ds Giuntoli - come riporta il Corriere dello Sport - ha chiesto al Verona di bloccare il giocatore per giugno, e per farlo ha chiesto di mettere nero su bianco un accordo che non possa riservare sorprese a fine campionato. Proprio qui il ritmo della trattativa ha subito una leggera frenata, ma la stretta di mano è arrivata per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. L'affare non verrà ufficializzato prima di fine campionato, come già accaduto la stagione scorsa con Rrahmani, ma Zaccagni vestirà la maglia azzurra nella prossima stagione.