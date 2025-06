Napoli: assalto a Ndoye, Beukema e Chalobah coi soldi di Osimhen

Cifre alla mano, per Ndoye il Bologna chiede almeno 40 milioni di euro e settimana prossima l'entourage del giocatore incontrerà il responsabile dell'area tecnica rossoblù Sartori per fare il punto della situazione a valutare i dettagli di un possibile trasferimento. Vertice da cui arriveranno notizie più precise sul futuro del calciatore già indicato a gennaio da Conte per colmare il vuoto in rosa lasciato dalla cessione di Kvara al Psg.



Discorso leggermente diverso per Sam Beukema. Insieme a Ndoye, il difensore è in cima alla lista dei desideri di Manna e ha già chiarito le sue intenzioni future in relazione a un possibile interesse di un club importante come il Napoli. "Vedremo se arriverà qualcosa di veramente buono, perché ho i miei obiettivi e le mie ambizioni personali - ha dichiarato l'olandese a ESPN -. Voglio ottenere il massimo e se quel treno arriverà davvero, potrei saltarci sopra". Parole chiarissime, che, nonostante i 25 milioni di euro circa messi sul piatto dagli azzurri, dovranno però fare i conti con le intenzioni del Bologna e di Vincenzo Italiano.