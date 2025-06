Juve, sfuma il sogno Osimhen: quasi fatta con l'Al Hilal. Vlahovic verso il Fenerbahce

La Juve, consapevole che l'operazione per il nigeriano sarebbe stata complessa, si sta già muovendo da tempo su altri nomi. Innanzitutto, comunque, deve pensare a vendere. Vlahovic, per esempio, è in partenza e, a proposito di Turchia, il Fenerbahce ha fatto un'offerta per il serbo di 30 milioni che i bianconeri stanno valutando seriamente. Per l'attaccante ci sarebbe una proposta di ingaggio intorno ai 10 milioni annui. Una situazione, insomma, che starebbe bene a tutte le parti coinvolte. La Juve, intanto, continua la caccia al nuovo attaccante. Ottenuto il sì dal Psg per il prolungamento di Kolo Muani per il Mondiale per club, ha sempre nel mirino tre punte di caratura internazionale: David, Retegui e Gonçalo Ramos.