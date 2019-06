Napoli, assalto a Lozano: offerti 50 milioni al Psv

15/06/2019

Ancelotti vuole fortemente Lozano e il presidente De Laurentiis ha deciso di accontentare il suo allenatore dando un'importante accelerata all'operazione, dopo che il Psg si è defilato nella corsa al giocatore. C'è però da battere la concorrenza del Manchester United e allora ecco la maxi offerta: dai 40 milioni iniziali a 50 milioni per il Psv e una proposta di ingaggio per il giocatore che passa da 2,5 milioni di euro più bonus a 4,5 milioni. Le sensazioni sono positive. Resta da aspettare la risposta dall'Olanda. Il pressing su Lozano non toglie dal radar azzurro James Rodriguez, che ha già detto sì al Napoli per un ingaggio da 6,5 milioni all'anno. I dirigenti azzurri sono al lavoro con il Real Madrid per la formula del trasferimento. Come riferisce il Mattino l'ipotesi più accreditata è quella del prestito con obbligo di riscatto, cercando di far abbassare la prima richiesta di 50 milioni.