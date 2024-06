Napoli, altro incontro con l'agente di Di Lorenzo: "Sanno il nostro pensiero"

© Getty Images

In casa Napoli è andato in scena l'ennesimo summit tra Aurelio De Laurentiis e l'agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, alla presenza del nuovo ds Manna oltre che di Antonio Conte. Il procuratore del terzino, che nelle scorse settimane ha confessato la volontà di fare le valigie, avrebbe ribadito la propria posizione, ovvero di chiusura totale alla permanenza. Al termine dell'incontro, Giuffrida si è concesso ai cronisti presenti: "Di Lorenzo? Gli ho spiegato che preferisco non parlarne proprio, Il ragazzo ha gli Europei e vuole stare sereno, poi loro sanno il mio pensiero quale è".