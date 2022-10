Napoli, agente Osimhen: "Tante richieste, ma vuole restare"

Il Napoli è il futuro di Osimhen. L'attaccante nigeriano, ritornato alla grande dall'infortunio trovando il gol sia in Champions League contro l'Ajax che in campionato contro il Bologna, nonostante le sirene di mezza Europa non vuole cambiare aria. A spiegare la situazione è stato l'agente del giocatore, Roberto Calenda che ha ammesso i contatti ma ha anche ribadito la volontà del giocatore: "Non lo scopriamo ora che Osimhen è oggetto del desiderio di tantissime squadre, ma le cose si fanno in tre: chi vende, chi compra e il giocatore".