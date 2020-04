Mercato Napoli: Chelsea e Tottenham vogliono Milik, sul piatto Boga e Lucas

PARTE L'ASTA

Non solo Juventus e Milan su Arkadiusz Milik, l'attaccante polacco del Napoli interessa anche in Premier League con Chelsea e Tottenham sulle sue tracce. Le società londinesi vorrebbero imbastire uno scambio con De Laurentiis, che ancora non ha trovato un accordo per il futuro in azzurro del centravanti: gli Spurs sono disposti a parlare di Lucas Moura mentre il Chelsea mettono sul piatto Jeremie Boga, di cui vantano un diritto di riscatto dal Sassuolo.

