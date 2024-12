Mercato, il Napoli in pole per riportare Chiesa in Italia

Il Liverpool di Arne Slot è una macchina ("Slot machine" dicono in Inghilterra), è nettamente primo in Premier League e già qualificato in Champions dove finora ha solo vinto, ma anche nello spogliatoio dei Reds c'è una nota stonata, forse l'unica: Federico Chiesa. Dall'inizio della stagione l’ex Juventus, arrivato in Inghilterra in estate per 15 milioni, è sceso in campo soltanto quattro volte per un totale di 123 minuti e quindi col mercato di gennaio alle porte il club e il giocatore sono alla ricerca di una soluzione per dargli più minuti e permettergli di riprendersi la maglia della Nazionale e la soluzione più logica sembra essere il ritorno in Serie A (fonti vicine al giocatore riportano che sarebbe stato lo stesso ct Luciano Spalletti a consigliargli un ritorno in Italia).