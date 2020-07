Mercato, il tweet di Osimhen non spaventa il Napoli

MERCATO E SOCIAL

Victor Osimhen continua a restare nel radar del Napoli, che vede in lui il possibile rinforzo offensivo per la prossima stagione, soprattutto se dovesse partire - come sembra - Milik. Dopo un'accelerata iniziale, la trattativa con l'attaccante nigeriano e il Lille ha subito un rallentamento ma niente che suggerisca la fine delle trattative. C'è anche chi ha parlato di un possibile ultimatum del Napoli al giocatore che però sui social ha commentato l'ipotesi con un tweet scherzoso.

Da capire se le poche parole di Osimhen vadano nella direzione di un rifiuto a qualsivoglia ultimatum oppure nell'accettazione della destinazione azzurra senza che ci sia bisogno di un ultimatum. Nella conferenza stampa odierna è stato chiesto al presidente De Laurentiis cosa leggesse in quel tweet ma il numero uno del Napoli non ha approfondito: "Non capisco di che ultimatum si parli". Poi, però, si è lasciato andare ad una frase che potrebbe voler dire molto: "E chi può dire che giovedì non abbia qualcosa da annunciare?".

Il valore del cartellino oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro mentre il giocatore potrebbe firmare un contratto da 3 milioni di euro netti all'anno più bonus.