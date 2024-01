Meluso: "Mercato? Raggiunti i primi obiettivi, ma continuiamo a monitorare”  

NAPOLI

Il direttore sportivo degli azzurri ha parlato prima della semifinale di Supercoppa Italiana

© twitter Nel pre-partita della semifinale della Supercoppa Italiana Napoli-Fiorentina, il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ha dichiarato in esclusiva su Italia 1: "Raggiunti gli obiettivi di mercato che ci siamo prefissati? Questi erano i primi obiettivi. Stiamo monitorando la situazione per migliorare la squadra, siamo attenti e vigili per cogliere le opportunità che il difficile mercato di gennaio ci potrà dare. Abbiamo anche degli infortunati e due giocatori importantissimi che sono in Coppa d’Africa. Perché il Napoli non riesce a giocare il calcio dello scorso anno? Non ho la palla magica, l’anno scorso è stata un’annata eccezionale sotto tutti i punti di vista".

"Quest’anno, da quando è arrivato, Mazzarri ha avuto poco tempo per lavorare con la squadra sui concetti tattici a lui cari perché c’era la sosta delle Nazionali e molti giocatori non c’erano. Poi abbiamo giocato ogni tre giorni con squadre importanti come Atalanta, Real Madrid, Juventus e Inter. E’ entrato subito in una situazione di emergenza e di difficoltà che non ci ha consentito, pur disputando ottime gare e perse immeritatamente. La squadra si è comunque espressa, certo rispetto allo scorso anno la squadra è indietro a livello di punti. Dobbiamo lavorare con fiducia e porci un obiettivo. Siamo agli ottavi di Champions e quello sarà un obiettivo. In campionato dobbiamo cercare di fare il nostro meglio partita dopo partita", ha concluso Meluso.