La Roma accelera per Milik: Under e 15 milioni al Napoli

MERCATO

Roma e Napoli sarebbero un po' più vicine a chiudere l'accordo per il passaggio di Arek Milik in giallorosso e di Cengiz Under in azzurro. La società del neo presidente Dan Friedkin avrebbe deciso di accelerare per l'attaccante polacco, proponendo a De Laurentiis lo scambio con il talento turco più un conguaglio da 15 milioni di euro. Una buona offerta che andrebbe a risolvere problemi tecnici ed economici di entrambi i club. Ultime di mercato: Dzeko, Messi e Dybala

Vedi anche napoli Napoli, è tempo di conferme: Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui rinnovano La Roma è alla ricerca di un attaccante visto che Dzeko potrebbe essere al passo d'addio, mentre il Napoli sostituirebbe Callejon con un giocatore di prospettiva e non rischierebbe di perdere Milik a parametro zero considerato che l'ex Ajax non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2021.

L'unico dubbio riguarda la volontà di trasferirsi a Roma, visto che la sua prima opzione sarebbe la Juve, che lo ha inserito nel gruppo dei papabili per l'attacco insieme proprio a Dzeko, a Jimenez e Morata.

Vedi anche roma Pedro, prime parole in giallorosso: "Sono molto felice di essere qui"