Napoli, è tempo di conferme: Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui rinnovano

Tre rinnovi in casa Napoli. Secondo quanto riporta il club azzurro, i contratti di Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas e Mario Rui sono stati infatti prolungati fino al 2025. Una mossa importante per il club di De Laurentiis, che riparte da tre certezze di questa stagione per dare continuità al progetto. Chiusi questi tre accordi, a questo punto a Castel Volturno restano ancora aperte la questione Zielinski, il cui contratto scade nel 2021 e con cui stanno procedendo le trattative, e la posizione di Milik, il cui prolungamento col Napoli invece sembra quasi impossibile.