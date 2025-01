Napoli, il Psg torna a bussare per Kvaratskhelia: offerta in arrivo

Luis Enrique e Luis Campos lo apprezzano molto, e sono pronti a tornare all'assalto dopo l'addio di Kolo Muani, corteggiato dalla Juventus e non solo. Questa volta però, scrive L'Equipe, i parigini rischiano di dover fare i conti con il Manchester United, intenzionato a provarci sul serio, visto i Red Devils perderanno Rashford nelle prossime settimane. Da qui la fretta dei parigini, consapevoli anche del fatto che il Napoli questa volta è disposto a lasciare partire il 23enne che, dal canto suo, spinge per partire. Neres d'altronde sta fornendo ampie garanzie: cedere Kvara adesso potrebbe creare meno danni di quanto immaginato. Gli azzurri e il Psg sono in contatto: i Campioni di Francia, rivela Relevo, stanno studiando una prima offerta da presentare a De Laurentiis. In ballo ci sarebbero 80 milioni di euro, senza il cartellino dell'ex Inter Milan Skriniar, proposto dai francesi ma che, per costi dell'ingaggio, non interessa agli azzurri.