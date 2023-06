Kim prepara l'addio: via da Instagram i riferimenti al Napoli

L'INDIZIO

Il Bayern Monaco dovrebbe esercitare la clausola per il difensore nelle prime due settimane di luglio

© Getty Images Kim Min-jae utilizza Instagram per dare un segnale ai tifosi del Napoli e preparare l'addio ai Campioni d'Italia. Il centrale azzurro ha infatti tolto dal suo profilo Instagram ogni riferimento al club partenopeo, utilizzando una foto con la maglia della nazionale come immagine principale e togliendo dalla bio la dicitura "giocatore del Napoli". Mossa che non è passata affatto inosservata e che sostanzialmente conferma la partenza imminente del giocatore. Nel dettaglio, tutto dovrebbe succedere nelle prime due settimane di luglio, periodo in cui il Bayern Monaco dovrebbe esercitare la clausola rescissoria da 60 milioni di euro inserita nel contratto del calciatore alla firma con De Laurentiis.

Dal profilo di Kim non sono invece sparite le immagini della festa scudetto. Un modo per testimoniare il contributo personale all'impresa e per congedarsi dai tifosi in maniera soft e lasciando un buon ricordo. Dalla fine del campionato, del resto, di Kim si sono un po' perse le tracce e il suo nome è saltato fuori soltanto in relazione al suo addio alla Serie A. Sulle sue tracce inizialmente si erano subito messi Bayern Monaco e Manchester United, ma poi i Red Devils si sono defilati dalla corsa al sudamericano preferendo puntare su Disasi del Monaco. Cambio di programma che ha spalancato le porte al club tedesco, pronto a versare 60 milioni nelle casse azzurre per portarsi a casa il difensore rivelazione dell'ultimo campionato di Serie A.

Un addio inevitabile, che a Napoli garantirà lascerà un vuoto importante nella rosa da colmare, ma anche un bel tesoretto da reinvestire subito per puntellare la difesa e fare qualche innesto prezioso per la prossima stagione. Dall'arrivo di Rudi Garcia, infatti, i dirigenti azzurri stanno sondando il mercato a caccia di un rinforzo per il reparto arretrato. Lavoro che finora avrebbe puntato il mirino soprattutto su Kevin Danso, classe 1998 del Lens, ma anche su Scalvini e Schuurs.