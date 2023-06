Napoli, AdL pesca in casa Atalanta: piacciono Scalvini, Hojlund e Koopmeiners

NAPOLI

Il presidente detta i tempi e le linee del mercato: a Garcia una squadra pronta difendere lo scudetto

© Getty Images Tutto saldamente nelle mani di Aurelio De Laurentiis: il presidente ha scelto il nuovo tecnico, sta dettando i tempi della risoluzione con il ds, ha indicato le linee guida e i profili giusti per il prossimo mercato. Accentratore, competente. Rudi Garcia sarà presentato lunedì, per conoscere il futuro di Cristiano Giuntoli invece occorrerà aspettare fine mese, forse anche oltre: il presidente del Napoli, da sempre rigido nella volontà di far rispettare i contratti (quello in essere scade nel 2024) non è disposto a liberare il suo dipendente già promessosi alla Juve. La squadra, infine, sarà rivista ma non certo indebolita. Su Osimhen AdL è stato chiaro: una separazione è possibile solo se il nigeriano gli porterà in cassa almeno 120 milioni. Pari alla metà sono quelli che incasserà invece per Kim, cercato prima dal Manchester United e prossimo ora al passaggio al Bayern: i bavaresi sono pronti a pagare la clausola rescissoria valida solo per l'estero. In uscita c'è anche Lozano: c'è la richiesta del West Ham, il prezzo del messicano è di 20 milioni.

Le entrate saranno all'altezza delle ambizioni della squadra campione d'Italia. In cima alla lista dei giocatori che piacciono ci sono tre calciatori dell'Atalanta: Scalvini, il grande investimento per la difesa, Hojlund e Koopmeiners. Costano decisamente tanto e il loro arrivo è chiaramente legato alle uscite - sicure o eventuali - di cui si è scritto. Giovani (rispettivamente 19, 20 e 25 anni), affidabili e pronti anche per un palcoscenico importante. Il giusto investimento per il 4-3-3 di Garcia. In ogni caso - scrive oggi Il Mattino - nella lista dei possibili successori di Kim c'è anche il difensore slovacco David Hancko (offerti al Feyenoord 12 milioni). Dei sondaggi ci sono stati con il Bologna per con Lucumì. In attacco uno degli osservati è invece Beto dell'Udinese. Con il Lille è stato sondato il terreno per Jonathan David: lo statunitense costa non meno di 35 milioni di euro.